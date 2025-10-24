Стармер призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Кир Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" в пятницу призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву, говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате.
"Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовет лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как сообщается, лично в Лондон прибудут Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
