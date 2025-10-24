Рейтинг@Mail.ru
Стармер призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия
24.10.2025
Стармер призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия
Стармер призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия
в мире
украина
россия
киев
кир стармер
владимир зеленский
метте фредериксен
нато
в мире, украина, россия, киев, кир стармер, владимир зеленский, метте фредериксен, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, НАТО
ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Кир Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" в пятницу призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву, говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками Марша мира в Будапеште. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Орбан назвал членов "коалиции желающих" желающими умирать за Украину
Вчера, 15:35
"Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовет лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как сообщается, лично в Лондон прибудут Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединятся к встрече по видеосвязи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Макрон анонсировал новую встречу "коалиции желающих" в Лондоне
20 октября, 17:43
 
