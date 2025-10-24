Стармер призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Кир Стармер в ходе звонка с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" в пятницу призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву, говорится в распространенном канцелярией премьера заявлении.