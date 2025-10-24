Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военным

Рейтинг@Mail.ru
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна, сообщает официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.
"Министерство войны США приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках полномочий по принятию общецелевых пожертвований. Пожертвование было предоставлено с условием, что оно будет использовано для возмещения трат на зарплаты и льготы военнослужащим", - приводит агентство Блумберг слова Парнелла.
Вместе с тем, как отмечает Блумберг, федеральное законодательство, как правило, запрещает лицам делать пожертвования правительству, решение об их ассигновании принимает конгресс. Впрочем, уточняет агентство, даже если Пентагон сможет использовать пожертвованные средства для выплат зарплат, 130 миллионов долларов покроют лишь небольшую долю нужд министерства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна
Вчера, 16:44
 
