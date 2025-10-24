Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военным

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна, сообщает официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.

Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.