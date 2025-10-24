Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ оценил соглашение по Газе - РИА Новости, 24.10.2025
23:41 24.10.2025 (обновлено: 23:42 24.10.2025)
Глава РФПИ оценил соглашение по Газе
Администрации президента США Дональда Трампа удалось совершить историческое достижение, заключив мирное соглашение по прекращению огня в секторе Газа, но нужно... РИА Новости, 24.10.2025
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Администрации президента США Дональда Трампа удалось совершить историческое достижение, заключив мирное соглашение по прекращению огня в секторе Газа, но нужно посмотреть, сколько оно продлится, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы должны посмотреть, как долго это (соглашение - ред.) продлится. Но сам факт возвращения заложников, тот факт, что ХАМАС продолжает придерживаться этого соглашения, является действительно историческим достижением", - сообщил он в интервью журналистке Ларе Логан, комментируя усилия американской администрации по заключению мирного соглашения по Газе.
"Мы считаем, что это огромное достижение команды Трампа", - резюмировал глава РФПИ.
Дмитриев также выразил уверенность в том, что Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сделали то, во что "никто не верил".
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ХАМАС выступило за размещение миротворцев ООН в секторе Газа
Вчера, 19:10
 
