Рейтинг@Mail.ru
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 24.10.2025 (обновлено: 01:21 25.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ssha-2050502843.html
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле - РИА Новости, 25.10.2025
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-24T23:25:00+03:00
2025-10-25T01:21:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050496746.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле

CNN: Трамп планирует наносить удары по объектам производства кокаина в Венесуэле

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
"Президент Дональд Трамп рассматривает планы по нацеливанию на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы", - говорится в публикации.
По данным телеканала, окончательное решение пока не принято.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США внесли в санкционный список семью президента Колумбии
Вчера, 22:35
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасДональд ТрампНиколас МадуроЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала