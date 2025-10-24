CNN: Трамп может нанести удары по объектам производства кокаина в Венесуэле

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает планы нанесения ударов по объектам производства кокаина на территории Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
"Президент Дональд Трамп рассматривает планы по нацеливанию на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы", - говорится в публикации.
По данным телеканала, окончательное решение пока не принято.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.