США внесли в санкционный список семью президента Колумбии

МЕХИКО/ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в список лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, помимо президента Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, его супругу и сына, а также министра внутренних дел Армандо Бенедетти.

В публикации указано, что все перечисленные лица связаны между собой и внесены в категорию [ILLICIT-DRUGS-EO14059] как причастные к противоправной деятельности, связанной с наркотиками.