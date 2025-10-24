США внесли в санкционный список семью президента Колумбии

МЕХИКО/ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в список лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, помимо президента Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, его супругу и сына, а также министра внутренних дел Армандо Бенедетти.
Согласно публикации на сайте OFAC, в соответствии с указом президента США №14059, в санкционный перечень внесены сам глава государства Густаво Франсиско Петро Уррего, его сын Николас Фернандо Петро Бургос, супруга Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия, а также министр внутренних дел Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда.
В публикации указано, что все перечисленные лица связаны между собой и внесены в категорию [ILLICIT-DRUGS-EO14059] как причастные к противоправной деятельности, связанной с наркотиками.
"В дополнение офис по контролю за иностранными активами принял санкции против нескольких человек из окружения (президента Колумбии - ред.) Густаво Петро", - сообщил также американский минфин.
Ранее США уже применяли аналогичные меры против ряда политических деятелей Латинской Америки, обвинённых в содействии наркокартелям или коррупционных связях, но включение действующего президента в этот список стало беспрецедентным случаем для региона.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональда Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
