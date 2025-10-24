Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Санкции против президента Колумбии Густаво Петро и членов его семьи ведут к блокировке всей их собственности и имущественных прав в США или находящихся под контролем граждан Соединенных Штатов, заявляет американский минфин.