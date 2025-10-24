Рейтинг@Mail.ru
Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США - РИА Новости, 24.10.2025
22:25 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050495705.html
Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США
Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США - РИА Новости, 24.10.2025
Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США
Санкции против президента Колумбии Густаво Петро и членов его семьи ведут к блокировке всей их собственности и имущественных прав в США или находящихся под... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T22:25:00+03:00
2025-10-24T22:25:00+03:00
в мире
сша
колумбия
густаво петро
в мире, сша, колумбия, густаво петро
В мире, США, Колумбия, Густаво Петро
Санкции против президента Колумбии блокируют его собственность в США

Санкции против президента Колумбии Петро блокируют его собственность в США

© AP Photo / Seth WenigПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Санкции против президента Колумбии Густаво Петро и членов его семьи ведут к блокировке всей их собственности и имущественных прав в США или находящихся под контролем граждан Соединенных Штатов, заявляет американский минфин.
"В результате сегодняшних действий вся собственность и имущественные права подсанкционных или заблокированных лиц, описанных выше, находящаяся в Соединенных Штатах, во владении или под контролем граждан США, блокируются, и о них необходимо сообщить в управление по контролю за иностранными активами", - говорится в опубликованном заявлении министерства.
