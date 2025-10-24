Рейтинг@Mail.ru
22:16 24.10.2025 (обновлено: 22:17 24.10.2025)
Минфин США объяснил санкции против президента Колумбии
в мире, колумбия, сша, густаво петро, скотт бессент
В мире, Колумбия, США, Густаво Петро, Скотт Бессент
Минфин США объяснил санкции против президента Колумбии

Бессент: санкции против Петро связаны с производством кокаина в Колумбии

© AP Photo / Seth WenigПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Санкции США в отношении президента Колумбии Густаво Петро связаны с тем, что при нем производство кокаина в стране достигло рекордных темпов, утверждается в заявлении главы американского минфина Скотта Бессента.
"С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, заполоняя Соединенные Штаты и отравляя американцев", - говорится в сообщении Бессента в связи с введением санкций.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
19 октября, 16:11
 
