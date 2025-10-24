ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил в причастности к наркобизнесу, следует из сообщения минфина США.
"Густаво Петро, 19 апреля 1960, Колумбия", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США 16 сентября одного из таких судов, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер, в свою очередь, отверг обвинения Трампа в причастности к наркобизнесу.