22:05 24.10.2025
США ввели санкции против президента Колумбии
США ввели санкции против президента Колумбии
США ввели санкции против президента Колумбии

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро

Президент Колумбии Густаво Петро
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро, которого американский лидер Дональд Трамп ранее обвинил в причастности к наркобизнесу, следует из сообщения минфина США.
"Густаво Петро, 19 апреля 1960, Колумбия", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США 16 сентября одного из таких судов, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональд Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер, в свою очередь, отверг обвинения Трампа в причастности к наркобизнесу.
