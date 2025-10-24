Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью, говорится в распространенном заявлении ведомства.
Уточняется, что усиление присутствия американских Вооруженных сил в зоне ответственности Южного командования, которое отвечает за Центральную и Южную Америку, повысит возможности США по борьбе с наркотрафиком.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском морекатеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональда Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
