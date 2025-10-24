Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью, говорится в распространенном заявлении ведомства.