Рейтинг@Mail.ru
Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050477369.html
Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком
Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 24.10.2025
Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком
Шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:57:00+03:00
2025-10-24T19:57:00+03:00
в мире
сша
колумбия
южная америка
густаво петро
дональд трамп
пит хегсет
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638912_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54245582935ef07613af018db42e3658.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048501166.html
сша
колумбия
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_328e14d5db1d3853ce2aad991e7437be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колумбия, южная америка, густаво петро, дональд трамп, пит хегсет, ford motor, министерство обороны сша
В мире, США, Колумбия, Южная Америка, Густаво Петро, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Ford Motor, Министерство обороны США
Пентагон направит авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

Хегсет: США направят авианосную группу Gerald Ford для борьбы с наркотрафиком

© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice HustedАвианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : U.S. Nav / Petty Officer 2nd Class Alice Husted
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке для борьбы с наркотрафиком и организованной преступностью, говорится в распространенном заявлении ведомства.
"Для поддержки директивы президента о ликвидации транснациональных преступных организаций (ТПО) и противодействия наркотерроризму в целях защиты США, министр войны направил авианосную ударную группу Gerald Ford и авиакрыло в зону ответственности Южного командования США", - указано в сообщения.
Уточняется, что усиление присутствия американских Вооруженных сил в зоне ответственности Южного командования, которое отвечает за Центральную и Южную Америку, повысит возможности США по борьбе с наркотрафиком.
В последние недели США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения в Карибском морекатеров, на которых якобы перевозились наркотики. Комментируя уничтожение ВС США одного из таких судов 16 сентября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американцы совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. После этого президент США Дональда Трамп объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, а также потребовал от Петро немедленно остановить производство наркотиков в стране, иначе США "сделают это за него". Колумбийский лидер в свою очередь отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке
15 октября, 23:21
 
В миреСШАКолумбияЮжная АмерикаГуставо ПетроДональд ТрампПит ХегсетFord MotorМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала