В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Санкции не заставят Россию отступить от утвержденных позиций национальной безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против " Роснефти ", " Лукойла " и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне , введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине . Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России

"Санкционная политика Запада в отношениях с Россией не идет на пользу урегулированию украинского конфликта. Санкции тем более не заставят Москву отступить от утвержденных позиций национальной безопасности", - сказал Белик

По его словам, именно киевский режим стремится затянуть мирные переговоры, докладывая, в том числе в Вашингтон, лживую информацию, пытаясь во всем обвинить Россию.

"Думаю, что именно так получилось и с санкциями против российских нефтяных компаний", - сказал депутат.