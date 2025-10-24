https://ria.ru/20251024/ssha-2050472060.html
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России - РИА Новости, 24.10.2025
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
Санкции не заставят Россию отступить от утвержденных позиций национальной безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... РИА Новости, 24.10.2025
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий белик
владимир путин
кайя каллас
госдума рф
роснефть
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Санкции не заставят Россию отступить от утвержденных позиций национальной безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В среду США
анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти
", "Лукойла
" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне
, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы
якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине
. Позже глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
.
"Санкционная политика Запада в отношениях с Россией не идет на пользу урегулированию украинского конфликта. Санкции тем более не заставят Москву отступить от утвержденных позиций национальной безопасности", - сказал Белик
.
По его словам, именно киевский режим стремится затянуть мирные переговоры, докладывая, в том числе в Вашингтон, лживую информацию, пытаясь во всем обвинить Россию.
"Думаю, что именно так получилось и с санкциями против российских нефтяных компаний", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин
ранее назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.