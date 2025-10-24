https://ria.ru/20251024/ssha-2050468989.html
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая - РИА Новости, 24.10.2025
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия торговой сделки с Соединенными Штатами, заявил офис...
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
Грир начал расследование выполнения Китаем торгового соглашения с США
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия торговой сделки с Соединенными Штатами, заявил офис торгпреда.
"Сегодня торговый представитель США
Джеймисон Грир объявил о начале расследования, в соответствии с разделом 301, в отношении выполнения Китаем
Экономического и торгового соглашения между правительством США и правительством Китайской Народной Республики ("Соглашение первой фазы")", - говорится в заявлении офиса торгпреда.
Торгпред проверит, полностью ли китайская сторона выполнила свои обязательства по соглашению, какие препятствия или ограничения для американской торговли возникают в результате любого невыполнения КНР этих обязательств, а также какие меры, при необходимости, следует принять в ответ.