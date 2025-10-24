Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия торговой сделки с Соединенными Штатами, заявил офис торгпреда.

Торгпред проверит, полностью ли китайская сторона выполнила свои обязательства по соглашению, какие препятствия или ограничения для американской торговли возникают в результате любого невыполнения КНР этих обязательств, а также какие меры, при необходимости, следует принять в ответ.