Рейтинг@Mail.ru
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050468989.html
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая - РИА Новости, 24.10.2025
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия торговой сделки с Соединенными Штатами, заявил офис... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:14:00+03:00
2025-10-24T19:14:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27388/03/273880337_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_44d9b437872e6aa08891b3d0a7ffd980.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050449897.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27388/03/273880337_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a829d7277bb91d64c384007757de6983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая

Грир начал расследование выполнения Китаем торгового соглашения с США

© РИА Новости / Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия торговой сделки с Соединенными Штатами, заявил офис торгпреда.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир объявил о начале расследования, в соответствии с разделом 301, в отношении выполнения Китаем Экономического и торгового соглашения между правительством США и правительством Китайской Народной Республики ("Соглашение первой фазы")", - говорится в заявлении офиса торгпреда.
Торгпред проверит, полностью ли китайская сторона выполнила свои обязательства по соглашению, какие препятствия или ограничения для американской торговли возникают в результате любого невыполнения КНР этих обязательств, а также какие меры, при необходимости, следует принять в ответ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала