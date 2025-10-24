https://ria.ru/20251024/ssha-2050467900.html
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что его визит в США был давно запланирован и не отменен, несмотря на недавние недружественные действия американской стороны. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
