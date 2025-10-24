Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно - РИА Новости, 24.10.2025
19:08 24.10.2025
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что его визит в США был давно запланирован и не отменен, несмотря на недавние недружественные действия американской стороны. РИА Новости, 24.10.2025
2025
Глава РФПИ заявил, что его визит в США был запланирован давно

Глава РФПИ Дмитриев: визит в США запланировали давно

Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что его визит в США был давно запланирован и не отменен, несмотря на недавние недружественные действия американской стороны.
"Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла", - сказал Дмитриев.
