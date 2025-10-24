Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал нарративы Байдена ложными и провальными - РИА Новости, 24.10.2025
19:03 24.10.2025
Глава РФПИ назвал нарративы Байдена ложными и провальными
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что нарративы... РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ назвал нарративы Байдена ложными и провальными

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что нарративы экс-президента США Джо Байдена, которые навязывают администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, являются ложными и провальными.
"Поэтому позиции Байдена, ложные нарративы Байдена, которые пытаются навязать администрации Трампа, мы видели, что они не сработали никогда. Мы будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами, нельзя следовать ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам Байдена и его администрации", - сказал Дмитриев.
Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев
США Россия Джо Байден Кирилл Дмитриев Дональд Трамп Российский фонд прямых инвестиций В мире
 
 
