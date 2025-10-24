Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил, что прибыл в США, а также подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона должен учитывать российскую позицию и ее национальные интересы.