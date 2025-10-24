Рейтинг@Mail.ru
Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев - РИА Новости, 24.10.2025
19:00 24.10.2025
Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев
Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил, что прибыл в США, РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, сша, москва, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Москва, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Диалог между Россией и США важен для всего мира, заявил Дмитриев

Дмитриев рассказал о важности диалога России и США для всего мира

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил, что прибыл в США, а также подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона должен учитывать российскую позицию и ее национальные интересы.
"Прибыл в США, чтобы продолжить диалог между США и Россией - визит был запланирован заранее на основании приглашения американской стороны. Такой диалог жизненно необходим для всего мира и должен продолжаться на основании полного понимания позиции России и уважения её национальных интересов", - написал Дмитриев в соцсети "X".
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
В миреРоссияСШАМоскваКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
