Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050451829.html
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:18:00+03:00
2025-10-24T18:18:00+03:00
в мире
сша
россия
вустер
кирилл дмитриев
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050449897.html
сша
россия
вустер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вустер, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Вустер, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США

Дмитриев опубликовал схему полета над США после новостей о встрече с Уиткоффом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал картографическую схему полета над США после новостей о его встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.
На схеме полета, которую опубликовал Дмитриев в соцсети "X", отображено, что самолёт пролетел над городом Вустер и находится чуть западнее Спрингфилда, но ещё над штатом Массачусетс.
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Публикация Кирилла Дмитриева в соцсети
Ранее источник РИА Новости подтвердил, что глава РФПИ находится в США. Журналист Axios позднее сообщал, что Уиткофф, как ожидается, в субботу встретится Дмитриевым.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Bloomberg узнало, что повлияло на решение США о санкциях против России
Вчера, 18:13
 
В миреСШАРоссияВустерКирилл ДмитриевСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала