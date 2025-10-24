https://ria.ru/20251024/ssha-2050451829.html
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:18:00+03:00
2025-10-24T18:18:00+03:00
2025-10-24T18:18:00+03:00
в мире
сша
россия
вустер
кирилл дмитриев
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
https://ria.ru/20251024/sanktsii-2050449897.html
сша
россия
вустер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вустер, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Вустер, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ опубликовал схему полета над США
Дмитриев опубликовал схему полета над США после новостей о встрече с Уиткоффом