США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
17:37 24.10.2025 (обновлено: 18:16 24.10.2025)
США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
в мире
россия
украина
великобритания
оон
совет безопасности оон
сша
россия
украина
великобритания
сша
в мире, россия, украина, великобритания, оон, совет безопасности оон, сша
В мире, Россия, Украина, Великобритания, ООН, Совет Безопасности ООН, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 окт — РИА Новости. США не поддержали заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций, передает корреспондент РИА Новости.
В нем утверждалось, что Москва "ведет ничем не спровоцированную войну против Украины", а проведение российской стороной заседания Совбеза о будущем ООН названо "оскорблением Устава" организации.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
Вчера, 08:00
Заявление огласили перед заседанием. К нему присоединились более 40 стран, среди них — государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и несколько стран Восточной Европы. Американская делегация не вошла в список поддержавших заявление.
Россия в числе первопричин начала спецоперации указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
15 октября, 01:54
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
21 октября, 05:48
 
