США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

ООН, 24 окт — РИА Новости. США не поддержали заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление огласили перед заседанием. К нему присоединились более 40 стран, среди них — государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и несколько стран Восточной Европы. Американская делегация не вошла в список поддержавших заявление.
Россия в числе первопричин начала спецоперации указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Украина сегодня — единственная страна, на законодательном уровне запретившая использование языка для значительной части населения.
