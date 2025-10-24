Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Экс-вице-президента США Камалу Харрис освистали в Лондоне в ходе презентации ее политических мемуаров "107 дней", сообщает американский журнал Newsweek.
"Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав ее на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером", - пишет издание.
Как сообщается, через несколько минут после того, как Харрис поднялась на сцену, один из протестующих встал, держа плакат с надписью "Харрис, на твоих руках кровь". Через некоторое время другой мужчина встал и начал кричать на Харрис. Затем третий человек поднялся с плакатом, но охрана оттащила его прочь.
Кроме того, на мероприятие по продвижению книги пришла группа из 15 человек с палестинскими флагами и плакатом с надписью "Пособники геноцида - военные преступники". Стоя у входа в здание, они скандировали "Камале Харрис здесь не рады", в то время как полиция стояла рядом с ними, наблюдая за ситуацией.
Комментируя происходящее, Харрис отметила, что "понимает эмоции и чувства, вызванные всем, что произошло в Газе".
В ходе тура по продвижению книги "107 дней" Харрис уже неоднократно подвергалась освистыванию из-за политики администрации Джо Байдена в отношении обострения палестино-израильского конфликта.
Книга "107 дней" была выпущена в сентябре. В мемуарах Харрис описывает, в частности, президентскую кампанию 2024 года, в которой она выступила кандидатом от демократов и проиграла. Название книги означает, что кампания длилась 107 дней. В книге утверждается, что позиция Байдена по Израилю навредила ее шансам выиграть.
