Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров - РИА Новости, 24.10.2025
17:12 24.10.2025 (обновлено: 17:21 24.10.2025)
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров - РИА Новости, 24.10.2025
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров
Экс-вице-президента США Камалу Харрис освистали в Лондоне в ходе презентации ее политических мемуаров "107 дней", сообщает американский журнал Newsweek. РИА Новости, 24.10.2025
в мире
сша
лондон
палестина
камала харрис
джо байден
сша
лондон
палестина
в мире, сша, лондон, палестина, камала харрис, джо байден
В мире, США, Лондон, Палестина, Камала Харрис, Джо Байден
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров

Newsweek: Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров в Лондоне

© James Manning - PA ImagesБывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров 107 дней в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© James Manning - PA Images
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров "107 дней" в Лондоне
ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Экс-вице-президента США Камалу Харрис освистали в Лондоне в ходе презентации ее политических мемуаров "107 дней", сообщает американский журнал Newsweek.
"Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав ее на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером", - пишет издание.
Как сообщается, через несколько минут после того, как Харрис поднялась на сцену, один из протестующих встал, держа плакат с надписью "Харрис, на твоих руках кровь". Через некоторое время другой мужчина встал и начал кричать на Харрис. Затем третий человек поднялся с плакатом, но охрана оттащила его прочь.
Кроме того, на мероприятие по продвижению книги пришла группа из 15 человек с палестинскими флагами и плакатом с надписью "Пособники геноцида - военные преступники". Стоя у входа в здание, они скандировали "Камале Харрис здесь не рады", в то время как полиция стояла рядом с ними, наблюдая за ситуацией.
Комментируя происходящее, Харрис отметила, что "понимает эмоции и чувства, вызванные всем, что произошло в Газе".
В ходе тура по продвижению книги "107 дней" Харрис уже неоднократно подвергалась освистыванию из-за политики администрации Джо Байдена в отношении обострения палестино-израильского конфликта.
Книга "107 дней" была выпущена в сентябре. В мемуарах Харрис описывает, в частности, президентскую кампанию 2024 года, в которой она выступила кандидатом от демократов и проиграла. Название книги означает, что кампания длилась 107 дней. В книге утверждается, что позиция Байдена по Израилю навредила ее шансам выиграть.
