Отчет по инфляции в США могут не опубликовать впервые в истории страны - РИА Новости, 24.10.2025
16:58 24.10.2025
Отчет по инфляции в США могут не опубликовать впервые в истории страны
Отчет по инфляции в США могут не опубликовать впервые в истории страны
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в...
Отчет по инфляции в США могут не опубликовать впервые в истории страны

Из-за шатдауна отчет по инфляции в США впервые могут не опубликовать

Здание Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что есть вероятность того, что отчёт по инфляции в стране впервые в истории может не быть опубликован в следующем месяце из-за приостановки работы правительства.
"Белый дом узнал, что, вероятно, в следующем месяце не будет опубликован отчёт по инфляции, впервые в истории. Из-за шатдауна, устроенного демократами, специалисты не могут выйти в поле, что лишает нас критически важных данных", - написал Белый дом в соцсети X.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Губернатор штата США объявил режим ЧС из-за шатдауна и голодающих граждан
