24.10.2025
16:44 24.10.2025
Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна
Глава американского минэнерго Крис Райт предупредил о негативном эффекте остановки работы правительства США на процесс модернизации вооружений страны.
2025
Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна

Райт: последствия шатдауна будут разрушительными для важного вооружения

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глава американского минэнерго Крис Райт предупредил о негативном эффекте остановки работы правительства США на процесс модернизации вооружений страны.
"Чем дольше продолжается шатдаун (лидера демократов в сенате Чака - ред.) Шумера, тем более разрушительными будут последствия для удержания кадров и усилий по модернизации вооружений, которые имеют ключевое значение для национальной безопасности", - написал Райт в соцсети X.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Губернатор штата США объявил режим ЧС из-за шатдауна и голодающих граждан
Вчера, 04:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
