Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна

Глава американского минэнерго Крис Райт предупредил о негативном эффекте остановки работы правительства США на процесс модернизации вооружений страны. РИА Новости, 24.10.2025
