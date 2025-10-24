Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 24.10.2025 (обновлено: 16:56 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ssha-2050410376.html
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет - РИА Новости, 24.10.2025
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет
Глава Пентагона заявил о новом ударе США по якобы лодке наркоторговцев. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:15:00+03:00
2025-10-24T16:56:00+03:00
в мире
карибское море
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
каракас
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050407428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18994441382d8991ce235f7945d1add4.jpg
https://ria.ru/20251024/ugrozy-2050237744.html
https://ria.ru/20251023/tramp-2049874169.html
карибское море
сша
каракас
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар США по судну, как утверждается, наркоторговцев в Карибском море
Глава Пентагона Хегсет опубликовал видео удара США по судну, как он утверждает, наркоторговцев в Карибском море, в результате которого были убиты шесть человек
2025-10-24T16:15
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050407428_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b67cb80f5e25d5f04150b69248cb64ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карибское море, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, каракас, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, густаво петро
В мире, Карибское море, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Каракас, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Густаво Петро
США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет

Хегсет: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Глава Пентагона заявил о новом ударе США по якобы лодке наркоторговцев.
"Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по судну, управляемому "Трен де Арагуа", признанной террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков в Карибском море", — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп выступил с угрозами в адрес Колумбии
Вчера, 00:32
Как уточнил Хегсет, операцию провели по указанию президента Дональда Трампа. На борту находились шесть предполагаемых "наркотеррористов", они погибли.
США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились запрещенные вещества. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью.
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
В середине октября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что представители американского правительства совершили убийство, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Трамп позже объявил об остановке любых платежей и субсидий стране, обвинив ее в стимулировании массового производства запрещенных веществ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп возродил доктрину Монро. Но Мэрилин Монро
23 октября, 08:00
 
В миреКарибское мореСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАКаракасВенесуэлаДональд ТрампНиколас МадуроГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала