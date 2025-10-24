США нанесли удар по судну наркоторговцев, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 24 окт — РИА Новости. Глава Пентагона заявил о новом ударе США по якобы лодке наркоторговцев.
"Военное министерство нанесло смертоносный кинетический удар по судну, управляемому "Трен де Арагуа", признанной террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков в Карибском море", — написал он в соцсети X.
Как уточнил Хегсет, операцию провели по указанию президента Дональда Трампа. На борту находились шесть предполагаемых "наркотеррористов", они погибли.
США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились запрещенные вещества. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью.
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства "империи" в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
В середине октября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что представители американского правительства совершили убийство, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Трамп позже объявил об остановке любых платежей и субсидий стране, обвинив ее в стимулировании массового производства запрещенных веществ.
