Уиткофф может встретиться с Дмитриевым в США, пишет Axios - РИА Новости, 24.10.2025
15:17 24.10.2025
Уиткофф может встретиться с Дмитриевым в США, пишет Axios
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
Новости
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
© Фото опубликовано Кириллом ДмитриевымКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф на Аляске
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото опубликовано Кириллом Дмитриевым
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, в субботу встретится с прибывшим в Соединенные Штаты главой РФПИ и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в субботу встретится с посланником (президента РФ Владимира - ред.) Путина Дмитриевым, прибывшим в США", - сообщил Равид в соцсети X, сославшись на источник.
Изначально корреспондент сообщал о том, что встреча состоится в пятницу, однако затем уточнил дату.
Ранее источник РИА Новости подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится в США.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ оценили возможность военного столкновения США и Китая
В миреСШАРоссияКирилл ДмитриевСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
