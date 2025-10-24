Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прилетел в США - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 24.10.2025 (обновлено: 19:01 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/ssha-2050377820.html
Глава РФПИ прилетел в США
Глава РФПИ прилетел в США - РИА Новости, 24.10.2025
Глава РФПИ прилетел в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, об этом он сообщил... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T14:53:00+03:00
2025-10-24T19:01:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20251024/tramp-2050223336.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050338976.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прилетел в США

Глава РФПИ Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Трампа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, об этом он сообщил в соцсети X.
«

"Прибыл в США, чтобы продолжить диалог между США и Россией — визит был запланирован заранее на основании приглашения американской стороны. Такой диалог жизненно необходим для всего мира и должен продолжаться на основании полного понимания позиции России и уважения её национальных интересов", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
Ожидается, что в субботу он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Переговоры могут пройти в Майами.
В начале этой недели Дмитриев сообщал, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. Ранее он отмечал, что поджигатели войны сильно боятся встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх.

Шестнадцатого октября лидеры обсудили Украину по телефону. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште, однако позже в среду заявил об отмене встречи.

Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене саммита, предположил, что Трамп имел в виду его перенос. Он напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказываются от планов провести встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Путин также не исключает проведения саммита в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Следует избавиться". В США обратились с призывом к Трампу по России
Вчера, 13:26
 
В миреРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала