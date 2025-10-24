Глава РФПИ прилетел в США

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, об этом он сообщил в соцсети X.
«
"Прибыл в США, чтобы продолжить диалог между США и Россией — визит был запланирован заранее на основании приглашения американской стороны. Такой диалог жизненно необходим для всего мира и должен продолжаться на основании полного понимания позиции России и уважения её национальных интересов", — написал он.
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
Ожидается, что в субботу он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Переговоры могут пройти в Майами.
В начале этой недели Дмитриев сообщал, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. Ранее он отмечал, что поджигатели войны сильно боятся встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх.
Шестнадцатого октября лидеры обсудили Украину по телефону. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште, однако позже в среду заявил об отмене встречи.
Путин, отвечая на вопрос журналистов об отмене саммита, предположил, что Трамп имел в виду его перенос. Он напомнил, что тот сам предложил организовать его в Будапеште и подчеркнул, что было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Белый дом накануне сообщил, что администрация Трампа не отказываются от планов провести встречу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Путин также не исключает проведения саммита в будущем.