В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
05:49 24.10.2025 (обновлено: 11:33 24.10.2025)
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина
Известный американский журналист Такер Карлсон высмеял антироссийскую истерию, царящую в Варшаве, комментируя угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского
В США предложили Польше напасть на Россию после угроз в адрес Путина

Журналист Такер Карлсон высмеял угрозы главы МИД Польши в адрес Путина

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон высмеял антироссийскую истерию, царящую в Варшаве, комментируя угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского принудительно посадить самолет Владимира Путина.
"Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?" — поинтересовался он.
Карлсон выразил непонимание, почему его семья, как и другие американцы, из-за опасной риторики Польши рискует втянуться в ядерное противостояние из-за эскалации конфликта на Украине.
"Почему мои дети живут под угрозой ядерной войны, которую могут развязать ради защиты суверенитета Украины или спасения Польши? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец", — пояснил он.
Карлсон подчеркнул, что США не стоит тратить ни доллара на помощь Киеву, и предложил "играющему мускулами" Сикорскому самостоятельно воевать с Россией.
"Ни доллара больше! Нет. Сражайтесь сами, если это так важно", — подытожил журналист.
Ранее Сикорский пригрозил, что суд может принять решение посадить в Польше самолет с российским лидером, если он полетит через территорию республики в Будапешт на планировавшуюся встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что угрозы со стороны Польши в отношении безопасности самолета Путина говорят о том, что поляки готовы совершать теракты.
