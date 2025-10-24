Рейтинг@Mail.ru
04:26 24.10.2025 (обновлено: 05:15 24.10.2025)
Конгресс США обвинили в отсутствии поддержки Трампа по Украине
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, конгресс сша, youtube
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Конгресс США, YouTube
Конгресс США обвинили в отсутствии поддержки Трампа по Украине

Луна: конгресс США не помогает Трампу в переговорах по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. В конгрессе США нет людей, которые бы помогали президенту США Дональду Трамп в его усилиях завершить конфликт на Украине, поскольку американские законодатели предпочитают делать селфи с Владимиром Зеленским, заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я замечала, что ни один член конгресса не выходил на связь, чтобы поддержать позицию президента в мирных переговорах с российским правительством. Все они отправляются делать селфи с Зеленским, ездят на Украину", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube.
Кроме того, республиканка рассказала, что встречалась с украинскими парламентариями и испытала "абсолютное отвращение", когда те поделились планами создать "частную армию наемников", вооруженных американскими вооружениями.
"Я не считаю, что мы должны это финансировать", - подчеркнула Луна.
