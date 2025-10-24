https://ria.ru/20251024/ssha-2050249225.html
Конгресс США обвинили в отсутствии поддержки Трампа по Украине
Конгресс США обвинили в отсутствии поддержки Трампа по Украине
Конгресс США обвинили в отсутствии поддержки Трампа по Украине
Луна: конгресс США не помогает Трампу в переговорах по Украине
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. В конгрессе США нет людей, которые бы помогали президенту США Дональду Трамп в его усилиях завершить конфликт на Украине, поскольку американские законодатели предпочитают делать селфи с Владимиром Зеленским, заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я замечала, что ни один член конгресса не выходил на связь, чтобы поддержать позицию президента в мирных переговорах с российским правительством. Все они отправляются делать селфи с Зеленским
, ездят на Украину", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube
.
Кроме того, республиканка рассказала, что встречалась с украинскими парламентариями и испытала "абсолютное отвращение", когда те поделились планами создать "частную армию наемников", вооруженных американскими вооружениями.
"Я не считаю, что мы должны это финансировать", - подчеркнула Луна.