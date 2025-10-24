Губернатор штата США объявил режим ЧС из-за шатдауна и голодающих граждан

"Из-за шатдауна демократов пособия SNAP ("Программы дополнительной продовольственной поддержки" - ред.) для более чем 850 тысяч нуждающихся вирджинцев закончатся 1 ноября 2025 года. Я не допущу, чтобы демократы в конгрессе использовали голодающих вирджинцев в качестве "рычага воздействия". Я объявляю режим чрезвычайной ситуации из-за шатдауна демократов для защиты нуждающихся голодающих вирджинцев", - заявил Янгкин, его слова приводятся в пресс-релизе его офиса.