Губернатор штата США объявил режим ЧС из-за шатдауна и голодающих граждан

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Губернатор американского штата Вирджиния Гленн Янгкин объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым прекращением действия госпрограммы по выдаче продуктовых талонов из-за приостановки работы правительства США.
"Из-за шатдауна демократов пособия SNAP ("Программы дополнительной продовольственной поддержки" - ред.) для более чем 850 тысяч нуждающихся вирджинцев закончатся 1 ноября 2025 года. Я не допущу, чтобы демократы в конгрессе использовали голодающих вирджинцев в качестве "рычага воздействия". Я объявляю режим чрезвычайной ситуации из-за шатдауна демократов для защиты нуждающихся голодающих вирджинцев", - заявил Янгкин, его слова приводятся в пресс-релизе его офиса.
Чиновник призвал сенаторов Марка Уорнера и Тима Кейна "прекратить этот бред" и проголосовать за принятие бюджета.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.