На Западе испугались последствий санкций против России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Санкции, которые США ввели против нефтяных компаний России, могут обернуться против Вашингтона, пишет газета Financial Times.
"Если цена (На нефть. — Прим. Ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — сказал изданию управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.
Белый дом высказался о введении санкций против России
23 октября, 21:06
В нынешней ситуации на нефтяном рынке американской администрации придется сдерживать рост цен на топливо — ключевой показатель успеха политики президента Дональда Трампа по борьбе с инфляцией, отметил он.
При этом, по словам эксперта нефтяной отрасли Скотта Шеффилда, глава Белого дома решил не обострять ситуацию вокруг украинского конфликта поставкой ракет Tomahawk, выбрав "менее рискованный" вариант в виде новых ограничений для Москвы.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.