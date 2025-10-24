Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались последствий санкций против России
04:05 24.10.2025 (обновлено: 10:46 24.10.2025)
На Западе испугались последствий санкций против России
Санкции, которые США ввели против нефтяных компаний России, могут обернуться против Вашингтона, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 24.10.2025
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Санкции, которые США ввели против нефтяных компаний России, могут обернуться против Вашингтона, пишет газета Financial Times.
"Если цена (На нефть. — Прим. Ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — сказал изданию управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн.
Президент США Дональд Трамп
Белый дом высказался о введении санкций против России
23 октября, 21:06
В нынешней ситуации на нефтяном рынке американской администрации придется сдерживать рост цен на топливо — ключевой показатель успеха политики президента Дональда Трампа по борьбе с инфляцией, отметил он.
При этом, по словам эксперта нефтяной отрасли Скотта Шеффилда, глава Белого дома решил не обострять ситуацию вокруг украинского конфликта поставкой ракет Tomahawk, выбрав "менее рискованный" вариант в виде новых ограничений для Москвы.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
СМИ: по Украине после саммита с участием Зеленского нанесен серьезный удар
Вчера, 03:01
 
