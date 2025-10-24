Рейтинг@Mail.ru
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России - РИА Новости, 24.10.2025
03:46 24.10.2025
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России
Евросоюз напрасно уверен, что новые антироссийские санкции способны переломить ход специальной военной операции, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел
в мире
россия
сша
украина
дэниел дэвис
дональд трамп
мария захарова
евросоюз
россия
сша
украина
"Просто смешно": в США набросились на ЕС из-за России

Дэвис: новый пакет санкций ЕС не переломит ход СВО на Украине

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Евросоюз напрасно уверен, что новые антироссийские санкции способны переломить ход специальной военной операции, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Поймите уже, что Украина не сможет выиграть в этой войне на истощение. Ваши надежды на то, что новые санкции создадут болевые точки для России или помогут приблизить переговоры, — просто смешны", — сказал он.
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России
В Британии предупредили о непредсказуемом эффекте санкций против России
Вчера, 02:06
По словам эксперта, если ЕС хотел впечатлить президента США Дональда Трампа, то просчитался, забыв о непостоянстве и переменчивости позиции американского лидера по украинскому вопросу.
"Трамп через неделю опять поменяет свое мнение и окажется разочарованным уже Украиной. А санкции уже введены, и, скорее всего, опять не сработают. ЕС останется только молиться", — заключил Дэвис.
Накануне ЕС принял 19-й пакет санкций, под который попали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из организаций зарегистрированы в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Британии.
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что влияние новых санкций на Россию станет ясно через полгода
23 октября, 23:45
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о новых ограничениях, заявив, что россияне теперь не знают, как жить без европейского мха и лишайников.
Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
Путин пошутил о санкциях ЕС в отношении унитазов
