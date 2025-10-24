Рейтинг@Mail.ru
Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим "Антифа" - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050246552.html
Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим "Антифа"
Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим "Антифа" - РИА Новости, 24.10.2025
Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим "Антифа"
Власти США собираются начать предъявлять обвинения людям, якобы финансирующим движение "Антифа", сообщил директор ФБР Кэш Патель. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:16:00+03:00
2025-10-24T03:16:00+03:00
в мире
сша
кэш патель
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg
https://ria.ru/20251008/ssha-2047017082.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b73b051cafa9918769897a485d399839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кэш патель, дональд трамп, фбр
В мире, США, Кэш Патель, Дональд Трамп, ФБР
Власти США начнут предъявлять обвинения людям, финансирующим "Антифа"

Кэш Патель: власти США начнут предъявлять обвинения финансирующим "Антифа" людям

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Власти США собираются начать предъявлять обвинения людям, якобы финансирующим движение "Антифа", сообщил директор ФБР Кэш Патель.
"Мы начнём предъявлять обвинения и арестовывать людей, финансировавших эти группы "Антифа" и другие группы, похожие на "Антифа", поскольку они являются внутренними террористами, и мы будем относиться к каждому участнику этих махинаций соответственно", - сказал Патель в интервью Fox News.
В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения "Антифа" террористической организацией.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Министерство внутренней безопасности: "Антифа" мешает операции в Портленде
8 октября, 11:46
 
В миреСШАКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала