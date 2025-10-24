Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050245609.html
Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома
Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома - РИА Новости, 24.10.2025
Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома
Самолет американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома, говорится в заявлении национальной гвардии штата. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T02:51:00+03:00
2025-10-24T02:51:00+03:00
в мире
оклахома
ввс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975129941_6:0:3192:1792_1920x0_80_0_0_ee6b0916a39c5e9e8480698c30a6cf7d.jpg
https://ria.ru/20251020/ssha-2049261881.html
оклахома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975129941_405:0:2794:1792_1920x0_80_0_0_e65a2a4ac22088f86b0104b479ff4dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оклахома, ввс сша
В мире, Оклахома, ВВС США
Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома

Самолет ВВС США с двумя людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома

© AP Photo / KATVПолиция штата Оклахома
Полиция штата Оклахома - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / KATV
Полиция штата Оклахома . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Самолет американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома, говорится в заявлении национальной гвардии штата.
"Самолет Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня… на борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США", - указано в распространенном сообщении.
Отмечается, что самолет выполнял тренировочную миссию на момент инцидента. Информации о пострадавших не поступало.
Боинг - 767 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
20 октября, 01:07
 
В миреОклахомаВВС США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала