Самолет ВВС США с людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома
Самолет американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпел крушение в штате Оклахома, говорится в заявлении национальной гвардии штата. РИА Новости, 24.10.2025
