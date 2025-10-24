https://ria.ru/20251024/ssha-2050241515.html
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны - РИА Новости, 24.10.2025
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны
Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за 1,3 миллиона долларов, говорится в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:44:00+03:00
2025-10-24T01:44:00+03:00
2025-10-24T01:44:00+03:00
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250805/ssha-2033572121.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны покупателю из РФ
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за 1,3 миллиона долларов, говорится в опубликованном судебном документе.
Как следует из текста обвинения, с 2022 по 2025 год Уильямс "сознательно похитил и без разрешения присвоил" информацию, представляющую коммерческую тайну, с целью ее продажи покупателю, находящемуся в России
.
Уточняется, что данная коммерческая тайна связана с межгосударственной и внешней торговлей.
"Соединенные Штаты будут добиваться судебного решения о конфискации у ответчика денежных средств, равных стоимости любого имущества, движимого или недвижимого, которое получено, прямо или косвенно, за счет доходов, связанных с данным преступлением,… на сумму 1,3 миллиона долларов", - говорится в документе.