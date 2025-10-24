В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за 1,3 миллиона долларов, говорится в опубликованном судебном документе.

Уточняется, что данная коммерческая тайна связана с межгосударственной и внешней торговлей.

"Соединенные Штаты будут добиваться судебного решения о конфискации у ответчика денежных средств, равных стоимости любого имущества, движимого или недвижимого, которое получено, прямо или косвенно, за счет доходов, связанных с данным преступлением,… на сумму 1,3 миллиона долларов", - говорится в документе.