Рейтинг@Mail.ru
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ssha-2050241515.html
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны - РИА Новости, 24.10.2025
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны
Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за 1,3 миллиона долларов, говорится в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T01:44:00+03:00
2025-10-24T01:44:00+03:00
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20250805/ssha-2033572121.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша
Россия, США
В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны

В США обвинили мужчину в продаже коммерческой тайны покупателю из РФ

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура в США предъявила обвинение американцу Питеру Уильямсу в продаже коммерческой тайны покупателю из России за 1,3 миллиона долларов, говорится в опубликованном судебном документе.
Как следует из текста обвинения, с 2022 по 2025 год Уильямс "сознательно похитил и без разрешения присвоил" информацию, представляющую коммерческую тайну, с целью ее продажи покупателю, находящемуся в России.
Уточняется, что данная коммерческая тайна связана с межгосударственной и внешней торговлей.
"Соединенные Штаты будут добиваться судебного решения о конфискации у ответчика денежных средств, равных стоимости любого имущества, движимого или недвижимого, которое получено, прямо или косвенно, за счет доходов, связанных с данным преступлением,… на сумму 1,3 миллиона долларов", - говорится в документе.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
США обвинили двух граждан КНР в незаконной поставке микрочипов для ИИ
5 августа, 21:19
 
РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала