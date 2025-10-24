Экс-главе администрации Ростова-на-Дону грозит до десяти лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, подозреваемому в превышении должностных полномочий, грозит до десяти лет лишения свободы.

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.