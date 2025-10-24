В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Суд назначил 3 года лишения свободы условно заведующей оперативным отделом медучреждения Челябинска по уголовному делу о смерти 9-летнего мальчика, к которому не приехала скорая помощь, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, заведующая оперативным отделом медучреждения Челябинска допустила к работе по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профобразования и не являющегося медработником. Он 11 декабря 2022 года допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, в связи с чем к 9-летнему ребенку не приехала бригада скорой медицинской помощи. Не дождавшись медработников, мать ребенка, находящегося в опасном состоянии, самостоятельно доставила сына в больницу, где он скончался.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.