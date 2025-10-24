Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/srok-2050315268.html
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка - РИА Новости, 24.10.2025
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка
Суд назначил 3 года лишения свободы условно заведующей оперативным отделом медучреждения Челябинска по уголовному делу о смерти 9-летнего мальчика, к которому... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:51:00+03:00
2025-10-24T12:51:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251022/sud-2049943255.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка

В Челябинске суд дал медработнику условный срок по делу о смерти ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Суд назначил 3 года лишения свободы условно заведующей оперативным отделом медучреждения Челябинска по уголовному делу о смерти 9-летнего мальчика, к которому не приехала скорая помощь, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, заведующая оперативным отделом медучреждения Челябинска допустила к работе по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профобразования и не являющегося медработником. Он 11 декабря 2022 года допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, в связи с чем к 9-летнему ребенку не приехала бригада скорой медицинской помощи. Не дождавшись медработников, мать ребенка, находящегося в опасном состоянии, самостоятельно доставила сына в больницу, где он скончался.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев со штрафом в размере 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
Кроме того, в пользу потерпевших с медицинского учреждения взыскано в общей сумме 3,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, отмечает СУСК.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Экс-главврачу в Дагестане заменили условный срок на реальный
22 октября, 22:06
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала