https://ria.ru/20251024/srok-2050298246.html
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.10.2025
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
Херсонский областной суд назначил жительнице Херсонской области 12,5 лет колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:38:00+03:00
2025-10-24T11:38:00+03:00
2025-10-24T11:38:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
https://ria.ru/20251024/kostroma-2050287802.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
Переводившей деньги ВСУ жительнице Херсонской области дали 12,5 лет за госизмену