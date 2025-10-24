Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/srok-2050298246.html
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 24.10.2025
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену
Херсонский областной суд назначил жительнице Херсонской области 12,5 лет колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:38:00+03:00
2025-10-24T11:38:00+03:00
происшествия
россия
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
https://ria.ru/20251024/kostroma-2050287802.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Жительнице Херсонской области дали 12,5 лет колонии за госизмену

Переводившей деньги ВСУ жительнице Херсонской области дали 12,5 лет за госизмену

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Херсонский областной суд назначил жительнице Херсонской области 12,5 лет колонии за госизмену, сообщили журналистам в управлении ФСБ РФ по Херсонской области.
"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданке России, жительнице региона, 1995 года рождения, причастной к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
Суд установил, что фигурантка в июле 2023 года по личной инициативе переводила деньги на приобретение для нужд ВСУ амуниции и военной техники с целью их использования против Вооруженных сил РФ.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Костроме осудили двух россиян за госизмену
Вчера, 10:37
 
ПроисшествияРоссияХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала