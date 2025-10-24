Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили командный пункт бригады охраны ГШ Украины - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 24.10.2025
В Харьковской области уничтожили командный пункт бригады охраны ГШ Украины
В Харьковской области уничтожили командный пункт бригады охраны ГШ Украины
2025
харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина
В Харьковской области уничтожили командный пункт бригады охраны ГШ Украины

В Харьковской области уничтожили командный пункт 101-й бригады охраны ГШ Украины

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Командный пункт 101-й отдельной бригады охраны генштаба Украины уничтожен в районе населенного пункта Коропы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Коропы Харьковской области ракетным ударом уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны генерального штаба Украины. Есть потери в живой силе, в том числе среди командного состава", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
