Бойцы "Запада" уничтожили два БТР ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 24.10.2025
Бойцы "Запада" уничтожили два БТР ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Запада" уничтожили два БТР ВСУ в Харьковской области

Бойцы группировки "Запад" уничтожили два БТР М113 в Харьковской области

ЛУГАНСК, 24 окт – РИА Новости. Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили два бронетранспортера ВСУ М113 американского производства в Харьковской области, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе ведения воздушной разведки позиций в Харьковской области выявили два бронетранспортера М113 ВСУ, выдвигавшихся с десантом на штурм позиций российских войск", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении комплексного удара артиллерией и БПЛА.
"Настигнув технику ВСУ, операторы FPV-дронов точным попаданием обездвижили американские бронетранспортеры, после чего совместно с артиллерией уничтожили вражеский десант, пытавшихся укрыться в ближайших кустарниках", - сообщили в МО РФ.
