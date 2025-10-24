https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250589.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 24.10.2025
россия
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении