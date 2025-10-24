Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250589.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:02:00+03:00
2025-10-24T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019659330_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_7563f601861d436df909b197b516d5b9.jpg
https://ria.ru/20251024/vsu-2050249367.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019659330_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_480911a349b412f8552c337ed2b9d88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 24 окт – РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в МО РФ.
"Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" беглым огнем уничтожили замаскированный опорный пункт противника с расположенным на нем пунктом управления БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что данные о местонахождении цели были получены от операторов БПЛА.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Бои за Карантинный остров Херсона застали ВСУ врасплох, заявил Сальдо
Вчера, 04:31
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала