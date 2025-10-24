https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050248808.html
Медик рассказал о спасении бойца с тяжелым ранением в зоне СВО
Медик рассказал о спасении бойца с тяжелым ранением в зоне СВО
Медики спасли российского бойца с тяжелым ранением, установив ему капельницу во время эвакуации на БМП, сообщил РИА Новости фельдшер группировки войск "Южная" с РИА Новости, 24.10.2025
ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Медики спасли российского бойца с тяжелым ранением, установив ему капельницу во время эвакуации на БМП, сообщил РИА Новости фельдшер группировки войск "Южная" с позывным "Док".
"(Боец РФ
– ред.) попал под миномётный обстрел, ему переломало две ноги и руку. Мы вместе с медиком медроты эвакуировали военнослужащего. У него была массивная кровопотеря", — рассказал "Док".
По его словам, жизнь бойца удалось спасти благодаря оперативным действиям и оказанию помощи в полевых условиях.
"Мы по дороге поставили кубитальный катетер, начали инфузионную терапию. Кубитальный катетер — это порт, который вставляется для постоянного венозного доступа, чтобы постоянно колоть вену. Прямо на БМП (боевая машина пехоты - ред.) во время движения мы начали вводить препараты, перемотали, зажгутовали", — пояснил фельдшер.
Он отметил, что каждая минута была на счету.
"Если бы мы этого тогда не сделали, или хотя бы больше времени прошло с момента, когда начали оказывать помощь, я думаю, человек бы умер", — добавил "Док".