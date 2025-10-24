Медик рассказал о спасении бойца с тяжелым ранением в зоне СВО

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Медики спасли российского бойца с тяжелым ранением, установив ему капельницу во время эвакуации на БМП, сообщил РИА Новости фельдшер группировки войск "Южная" с позывным "Док".

По его словам, жизнь бойца удалось спасти благодаря оперативным действиям и оказанию помощи в полевых условиях.

"Мы по дороге поставили кубитальный катетер, начали инфузионную терапию. Кубитальный катетер — это порт, который вставляется для постоянного венозного доступа, чтобы постоянно колоть вену. Прямо на БМП (боевая машина пехоты - ред.) во время движения мы начали вводить препараты, перемотали, зажгутовали", — пояснил фельдшер.