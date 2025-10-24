Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов

КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" оборудовал крупную сеть подземных опорных пунктов для более продуктивной работы по созданию буферной зоны в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат", выполняющего задачи в составе группировки войск "Север", с позывным "Ваха".

"Небо "грязное", поэтому уходим под землю. Со всех позиций кто возвращается, часть людей тут находятся (в подземном опорном пункте – ред.), часть на другой такой же точке. Все под землей", - пояснил комбат.