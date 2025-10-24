Рейтинг@Mail.ru
Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов - РИА Новости, 24.10.2025
19:44 24.10.2025
Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов
Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов - РИА Новости, 24.10.2025
Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов
Спецназ "Ахмат" оборудовал крупную сеть подземных опорных пунктов для более продуктивной работы по созданию буферной зоны в Сумской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 24.10.2025
Спецназ "Ахмат" оборудовал сеть подземных опорных пунктов

Спецназ «Ахмат» оборудовал сеть подземных опорных пунктов в Сумской области

КУРСК, 24 окт - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" оборудовал крупную сеть подземных опорных пунктов для более продуктивной работы по созданию буферной зоны в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат", выполняющего задачи в составе группировки войск "Север", с позывным "Ваха".
"Небо "грязное", поэтому уходим под землю. Со всех позиций кто возвращается, часть людей тут находятся (в подземном опорном пункте – ред.), часть на другой такой же точке. Все под землей", - пояснил комбат.
В День подразделений спецназначения корреспонденту РИА Новости показали один из таких подземных опорных пунктов. В нем есть не только ряд комнат для штурмовиков и бойцов других подразделений, но и столовая, прачечная, а также ряд подсобных помещений. Подобные подземные позиции позволяют бойцам строить свой быт и выполнять ряд задач в Харьковской области и по формированию буферной зоны в Сумской области.
День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
