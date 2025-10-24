Рейтинг@Mail.ru
Посольство России рассказало об операции по спасению альпинистов в Непале - РИА Новости, 24.10.2025
12:09 24.10.2025
Посольство России рассказало об операции по спасению альпинистов в Непале
Операция по спасению застрявших на горе в Непале российских альпинистов может начаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. РИА Новости, 24.10.2025
непал
россия
катманду
непал
россия
катманду
непал, россия, катманду
Непал, Россия, Катманду
Горы в Непале
Горы в Непале
© Flickr / Ben Tubby
Горы в Непале. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Операция по спасению застрявших на горе в Непале российских альпинистов может начаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду.
Там отметили, что альпинисты и их родственники не обращались в посольство за содействием.
"В то же время посольство находится в постоянном контакте со спасательными службами Непала. В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время", - сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
Ранее ряд СМИ сообщили, что группа из пяти российских альпинистов застряла на горе Манаслу в Непале после ее покорения. Альпинисты не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Британская группа альпинистов, которая поднялись на Эверест за 5 дней - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Непале расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест
23 мая, 01:10
 
НепалРоссияКатманду
 
 
