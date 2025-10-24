https://ria.ru/20251024/spasenie-2050304930.html
Посольство России рассказало об операции по спасению альпинистов в Непале
Посольство России рассказало об операции по спасению альпинистов в Непале
Операция по спасению застрявших на горе в Непале российских альпинистов может начаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. РИА Новости, 24.10.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Операция по спасению застрявших на горе в Непале российских альпинистов может начаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду.
Там отметили, что альпинисты и их родственники не обращались в посольство за содействием.
"В то же время посольство находится в постоянном контакте со спасательными службами Непала
. В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время", - сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.
Ранее ряд СМИ сообщили, что группа из пяти российских альпинистов застряла на горе Манаслу в Непале после ее покорения. Альпинисты не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями.