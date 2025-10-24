Посольство России рассказало об операции по спасению альпинистов в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт - РИА Новости. Операция по спасению застрявших на горе в Непале российских альпинистов может начаться в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду.

Там отметили, что альпинисты и их родственники не обращались в посольство за содействием.

"В то же время посольство находится в постоянном контакте со спасательными службами Непала . В настоящее время проведение эвакуации затруднено неблагоприятными погодными условиями, однако имеются основания полагать, что операция может начаться в ближайшее время", - сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.