Спасатели выехали на поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке сотрудников полиции в пятницу выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале отряда.

Больше недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.