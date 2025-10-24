Рейтинг@Mail.ru
11:14 24.10.2025 (обновлено: 14:51 24.10.2025)
Спасатели выехали на поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае
происшествия, красноярский край, партизанский район
Происшествия, Красноярский край, Партизанский район
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке сотрудников полиции в пятницу выехали на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале отряда.
"Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на поиски пропавшей семьи Усольцевых", - говорится в сообщении.
"Мы в рамках возбужденного уголовного дела даем поручение полиции, они уже привлекают людей для поисков", - сказала предствитель ГСУ СК региона.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Больше недели назад, 12 октября, активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае
13 октября, 10:15
 
