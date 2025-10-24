Рейтинг@Mail.ru
США могут проиграть от своих санкций, заявил экс-советник Белого дома
24.10.2025
США могут проиграть от своих санкций, заявил экс-советник Белого дома
США могут проиграть от своих санкций, заявил экс-советник Белого дома

Экс-советник Хохштейн: санкции против РФ могут иметь опасные последствия для США

Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Санкции, введенные Вашингтоном против российских нефтяных компаний, могут иметь непредвиденные и опасные последствия для США, заявил Амос Хохштейн, занимавший пост советника по энергетической безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена.
Как пишет газета Financial Times, наводненный нефтью мировой рынок позволил нынешнему президенту Дональду Трампу перевернуть осторожный подход Белого дома к энергетической дипломатии, введя санкции против двух крупнейших российских производителей нефти.
"Если цена значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — сказал изданию Хохштейн, ныне управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп сказал. Трамп почти сделал
Вчера, 08:00
 
