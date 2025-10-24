США могут проиграть от своих санкций, заявил экс-советник Белого дома

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Санкции, введенные Вашингтоном против российских нефтяных компаний, могут иметь непредвиденные и опасные последствия для США, заявил Амос Хохштейн, занимавший пост советника по энергетической безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена.