https://ria.ru/20251024/souchastniki-2050247961.html
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области - РИА Новости, 24.10.2025
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
Следствие еще не установило всех соучастников замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого во взяточничестве, сказано в материалах, с... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T03:56:00+03:00
2025-10-24T03:56:00+03:00
2025-10-24T03:56:00+03:00
происшествия
россия
москва
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cd5fdd52eddcc42a68991e508130d65.jpg
https://ria.ru/20251020/arest-2049466454.html
https://ria.ru/20251015/vzyatka-2048353798.html
россия
москва
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001803872_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a21a72912249e4d432df1ceabc9d41b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
Следствие ищет соучастников по делу замгубернатора Вологодской области Алексеева
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следствие еще не установило всех соучастников замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого во взяточничестве, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В настоящее время по уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники", - отмечается в материалах.
Там сказано, что следователь также планирует провести допросы свидетелей и проверку показаний на месте.
По делу также назначено множество экспертиз, требующих значительных временных затрат.
По данным СК РФ
, Алексеев и глава представительства региона в Москве
Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.