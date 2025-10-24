Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следствие еще не установило всех соучастников замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого во взяточничестве, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В настоящее время по уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники", - отмечается в материалах.

Там сказано, что следователь также планирует провести допросы свидетелей и проверку показаний на месте.

По делу также назначено множество экспертиз, требующих значительных временных затрат.

По данным СК РФ , Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.