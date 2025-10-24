Рейтинг@Mail.ru
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
03:56 24.10.2025
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области
происшествия, россия, москва, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие ищет соучастников обвиняемого замгубернатора Вологодской области

Следствие ищет соучастников по делу замгубернатора Вологодской области Алексеева

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следствие еще не установило всех соучастников замгубернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого во взяточничестве, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В настоящее время по уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники", - отмечается в материалах.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Башкирии главу города обвинили в посредничестве во взятке
20 октября, 19:36
Там сказано, что следователь также планирует провести допросы свидетелей и проверку показаний на месте.
По делу также назначено множество экспертиз, требующих значительных временных затрат.
По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Во Владимирской области экс-начальника ИК-2 заподозрили во взятке
15 октября, 11:54
 
ПроисшествияРоссияМоскваВологодская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
