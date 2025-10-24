Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США - РИА Новости, 24.10.2025
18:57 24.10.2025 (обновлено: 22:52 24.10.2025)
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ.
"Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал Дмитриев.
