Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества, но только если США будут уважать интересы РФ.