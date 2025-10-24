https://ria.ru/20251024/sotrudnichestvo-2050462490.html
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США - РИА Новости, 24.10.2025
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что США и Россия... РИА Новости, 24.10.2025
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев назвал условие для сотрудничества России и США
Дмитриев: США и Россия имеют потенциал для экономического сотрудничества