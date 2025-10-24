Рейтинг@Mail.ru
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais
18:42 24.10.2025
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais
Журналистка Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, сообщила в пятницу газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 24.10.2025
Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании, пишет El Pais

El Pais: Собчак подала заявление на получение ВНЖ в Испании для себя и сына

Ксения Собчак. Архивное фото
МАДРИД, 24 окт - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, сообщила в пятницу газета Pais со ссылкой на источники.
"Ксения Собчак… оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына. Как подтвердило издание El Pais, Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, после чего она приехала в Испанию, чтобы подать заявление на постоянное проживание", - пишет издание.
По его информации, заявление журналистки, подавшейся на получение вида на жительство по программе для цифровых кочевников, всё ещё находится на рассмотрении.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд взыскал с Собчак долги по коммунальным платежам
9 октября, 04:36
 
