СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково

"В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что в аэропорту Пулково между гражданами на почве давнего конфликта произошла драка, в ходе которой бывшая супруга мужчины схватила ребенка из коляски и убежала. По предварительной информации, между участниками инцидента идет спор об опеке над общим сыном", — говорится в сообщении.