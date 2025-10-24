СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Доследственная проверка началась после инцидента в аэропорту Пулково, где, предположительно, мать схватила ребенка из коляски и убежала, когда на его отца напал мужчина, сообщает пресс-служба петербургского главка СК России.
«
"В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что в аэропорту Пулково между гражданами на почве давнего конфликта произошла драка, в ходе которой бывшая супруга мужчины схватила ребенка из коляски и убежала. По предварительной информации, между участниками инцидента идет спор об опеке над общим сыном", — говорится в сообщении.
Начата проверка.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в Пулково подрались двое мужчин, причиной конфликта стал ребенок. Обстоятельства происшествия и личности драчунов устанавливает полиция.