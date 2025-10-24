Замгубернатора Вологодской области встретит Новый год в СИЗО

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 25 января продлил срок ареста замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву, обвиняемому по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Алексееву срока ареста до 25 января 2026 года", - сказано в материалах.

Суд отклонил ходатайство его защиты, которая просила отпустить его под домашний арест, ссылаясь на заслуги своего подзащитного, активную гражданскую позицию и необходимость ухаживать за больным отцом.

По данным СК РФ , Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.