Замгубернатора Вологодской области встретит Новый год в СИЗО
Басманный суд Москвы до 25 января продлил срок ареста замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву, обвиняемому по делу о взятке в 100 миллионов рублей
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 25 января продлил срок ареста замгубернатора Вологодской области Денису Алексееву, обвиняемому по делу о взятке в 100 миллионов рублей, сказано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Алексееву срока ареста до 25 января 2026 года", - сказано в материалах.
Суд отклонил ходатайство его защиты, которая просила отпустить его под домашний арест, ссылаясь на заслуги своего подзащитного, активную гражданскую позицию и необходимость ухаживать за больным отцом.
По данным СК РФ
, Алексеев и глава представительства региона в Москве
Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.