15:14 24.10.2025 (обновлено: 15:32 24.10.2025)
Налоговая инспекция попросила суд признать банкротом блогера Сидоропуло
Наталья Макарова
Наталья Макарова
происшествия, россия, краснодар, федеральная налоговая служба (фнс россии), lamborghini
Происшествия, Россия, Краснодар, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Lamborghini
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Налоговая инспекция просит арбитражный суд Краснодарского края признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного накануне к 6 годам лишения свободы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В обоснование заявления инспекция ФНС России № 4 по городу Краснодару указала, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф.
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Защита блогера, купившего Lamborghini, заявляла об отсутствии у него денег
18 сентября, 08:09
Заявление о банкротстве Сидоропуло поступило в суд еще в августе, сначала оно оставлялось без движения, но теперь принято к производству. Проверку обоснованности требования ФНС суд назначил на 24 ноября.
Как сообщили 23 октября РИА Новости в Савеловском суде Москвы, Сидоропуло "назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей". Прокурор в прениях сторон просил приговорить его к девяти годам колонии и штрафу в 3 миллиона рублей.
Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим, и просил не назначать ему реальное лишение свободы.
На стадии предварительного расследования Сидоропуло полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд вернул Блиновской компанию "Сады Адыгеи"
Вчера, 00:20
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края и блогера в розыск, позднее его задержали и арестовали. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, рекламируя себя как "профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
В ведомстве отмечали, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
Блогер Аяз Шабутдинов на заседании суда в Пресненском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии
23 октября, 16:32
 
