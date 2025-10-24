Налоговая инспекция попросила суд признать банкротом блогера Сидоропуло

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Налоговая инспекция просит арбитражный суд Краснодарского края признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло, купившего благодаря аферам с обучающими курсами автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей и приговоренного накануне к 6 годам лишения свободы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В обоснование заявления инспекция ФНС России № 4 по городу Краснодару указала, что у должника имеется задолженность по обязательным платежам в размере более 7,8 миллиона рублей, в том числе более 5,2 миллиона рублей основного долга, а также пени и штраф.
Заявление о банкротстве Сидоропуло поступило в суд еще в августе, сначала оно оставлялось без движения, но теперь принято к производству. Проверку обоснованности требования ФНС суд назначил на 24 ноября.
Как сообщили 23 октября РИА Новости в Савеловском суде Москвы, Сидоропуло "назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей". Прокурор в прениях сторон просил приговорить его к девяти годам колонии и штрафу в 3 миллиона рублей.
Выступая с последним словом, Сидоропуло сообщил, что полностью возместил ущерб потерпевшим, и просил не назначать ему реальное лишение свободы.
На стадии предварительного расследования Сидоропуло полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело было выделено в отдельное производство. Такой порядок предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
В 2023 году МВД объявило уроженца Краснодарского края и блогера в розыск, позднее его задержали и арестовали. Как сообщала столичная прокуратура, Сидоропуло с соучастниками продавал образовательные программы и курсы системы арбитража трафика, рекламируя себя как "профессионала и высококлассного специалиста в данной сфере". Он представлялся автором разработанной им программы обучения, аналогов которой нет, гарантируя высокий и легкий заработок, обещая ученикам личную поддержку, ответы на вопросы и прямые эфиры, но не собирался исполнять взятые на себя обязательства.
В ведомстве отмечали, что от действий участников преступной группы пострадали 40 человек, ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
