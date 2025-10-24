Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Политика Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое мероприятие, проведенное без уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Там не уточнили, о каком мероприятии шла речь в протоколе.

За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административного ареста на срок до 10 суток.