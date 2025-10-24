https://ria.ru/20251024/shtraf-2050334922.html
Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления
Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления - РИА Новости, 24.10.2025
Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления
Политика Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое мероприятие, проведенное без уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского...
москва
россия
Новости
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Политика Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое мероприятие, проведенное без уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы
Надеждин Борис Борисович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ
, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там не уточнили, о каком мероприятии шла речь в протоколе.
За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административного ареста на срок до 10 суток.