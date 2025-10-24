Рейтинг@Mail.ru
Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления - РИА Новости, 24.10.2025
13:19 24.10.2025
Надеждина оштрафовали за массовое мероприятие без уведомления
Политика Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое мероприятие, проведенное без уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
москва
россия
борис надеждин
происшествия, москва, россия, борис надеждин
Происшествия, Москва, Россия, Борис Надеждин
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Политика Бориса Надеждина оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое мероприятие, проведенное без уведомления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Надеждин Борис Борисович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там не уточнили, о каком мероприятии шла речь в протоколе.
За организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или административного ареста на срок до 10 суток.
ПроисшествияМоскваРоссияБорис Надеждин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала