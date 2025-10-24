https://ria.ru/20251024/shou-2050280641.html
Премьера шоу "Волшебная лампа" пройдет в Москве 15 ноября
МОСКВА, 24 окт – пресс-служба ТО "РомановАрена". Восточная сказка из сборника "Тысяча и одна ночь" – "Волшебная лампа" – пройдет с 15 ноября по 7 декабря в московском молодежном центре "Планета КВН".
Творческий коллектив "РомановАрена" расскажет историю храброго и доброго Аладдина в новом формате.
Шоу представляет собой сочетание нескольких жанров – цирка, мюзикла и театра.
Специально для шоу режиссер Максим Романов написал авторские стихи, а композиторы Андрей Зубец и Евгений Баргман создали восточную музыку.
В шоу участвуют более 50 артистов, среди них – призеры Международных цирковых фестивалей, вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, а также участники телевизионных проектов. Роль джинна сыграет Денис Ясик.
Шоу "Волшебная лампа" предназначен для семейного просмотра.
