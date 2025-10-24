Рейтинг@Mail.ru
Шапша: уровень трудоустройства калужских выпускников СПО – около 90%
Калужская область
Калужская область
 
17:51 24.10.2025
Шапша: уровень трудоустройства калужских выпускников СПО – около 90%
Шапша: уровень трудоустройства калужских выпускников СПО – около 90%
Уровень трудоустройства выпускников среднего профессионального образования в Калужской области составляет порядка 90 %, это один из самых высоких показателей в... РИА Новости, 24.10.2025
Шапша: уровень трудоустройства калужских выпускников СПО – около 90%

© РИА Новости / Владимир Астапкович
КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников среднего профессионального образования в Калужской области составляет порядка 90 %, это один из самых высоких показателей в России, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту "Кадры", проведенном заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
"Принял участие в обсуждении результатов, достигнутых за 9 месяцев. Приведу лишь несколько примеров по нашему региону. Уровень трудоустройства выпускников СПО составляет порядка 90 %. Это один из самых высоких показателей в России. Под запросы работодателей в системе СПО открыли новые специальности", - рассказал губернатор.
Он отметил: в числе новых специальностей - "Металлургическое производство", "Аддитивные технологии", "Информационное моделирование в строительстве".
Калужская область участвует в пилотном проекте по маршрутизации старшеклассников и выпускников вузов и колледжей, рассказал глава региона. В учебных заведениях работают Центры содействия трудоустройству выпускников. В проекте участвуют 24 тысячи молодых людей. Четверть из них прошли оценку риска нетрудоустройства. Со всеми, у кого он выявлен, ведется индивидуальная работа, подчеркнул Шапша.
"Есть сложные вопросы, по которым наметили пути решения. Один из них - создание рабочих мест для инвалидов, ветеранов СВО. В нашем регионе такие места создаются. Еще с шестью работодателями вопрос прорабатываем. И конечно, важную роль здесь играет готовность и мотивация человека вернуться к труду и активной жизни", - отметил губернатор.
Заголовок открываемого материала